erphome.pl — polska platforma rezerwacyjna dla właścicieli apartamentów bez prowizji
erphome.pl to platforma umożliwiająca właścicielom apartamentów i obiektów noclegowych przyjmowanie rezerwacji bezpośrednich bez prowizji od transakcji. Usługa odpowiada na rosnące koszty pośrednictwa na platformach OTA takich jak Airbnb i Booking.com.
2026-06-03, 12:27
Właściciele apartamentów wakacyjnych w Polsce oddają średnio 15–20% przychodu z każdej rezerwacji platformom pośredniczącym. erphome.pl pozwala prowadzić własną stronę rezerwacyjną i przyjmować gości bezpośrednio — za stały abonament 99 zł netto miesięcznie, bez żadnej prowizji od rezerwacji.
Kluczowe funkcje platformy:
- Własna strona rezerwacyjna dostępna pod adresem w domenie erphome.pl lub pod własną domeną właściciela
- Synchronizacja kalendarzy iCal z Airbnb, Booking.com i innymi serwisami OTA — eliminuje ryzyko podwójnych rezerwacji
- Powiadomienia o nowych rezerwacjach przez Telegram
- Obsługa wielu apartamentów w ramach jednego konta
- Opcjonalna bramka płatnicza online
Platforma jest skierowana do właścicieli apartamentów wakacyjnych, domków letniskowych, pokoi gościnnych i innych obiektów noclegowych krótkoterminowych działających na polskim rynku.
Więcej informacji oraz możliwość założenia bezpłatnego konta testowego dostępne są na stronie erphome.pl.
KONTAKT / AUTOR
Hubert Blaźniak
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